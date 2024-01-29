Хореограф Евгений Кот и его жена Наталья Татаринцева признались, кого ждут. Звездные супруги поделились мыслями относительно пола своего ребенка. Сейчас Наталья находится на 18-й неделе беременности.

Кого ждут Евгений Кот и Наталья Татаринцева

Звездные супруги пока не знают будет у них мальчик или девочка — интригу держат до гендерной вечеринки. Однако Евгений отметил, что ждет сына.

— Хочу, чтобы первым ребенком нашим был мальчик, чтобы он вырос, и потом была у него сестренка младшая, и он защищал сестренку, — рассказал танцовщик.

Наталья добавила, что в таком случае был бы выдержан баланс в семье.

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— Потому что у нас много девочек: у нас кошка — девочка, я — девочка, собака — девочка и только два кота, — пояснила будущая мама.

Оказалось, что один из них — это сам Евгений Кот, а второй — их домашний любимец, которого называют Бандит. При этом Наталья Татаринцева добавила, что по ее ощущениям она носит девочку.

О том, что пара ждет первого ребенка стало известно в конце прошлого года — на Рождество. Это стало настоящим чудом, ведь ранее супругам ставили диагноз “бесплодие”. Во время первого УЗИ жены Евгений Кот не смог сдержать слез.