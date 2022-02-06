6 февраля важная дата для всей Великобритании — ровно 70 лет назад Елизавета II была провозглашена королевой государства. За эти годы многое изменилось не только в ее стране, но и во всем мире — состоялся распад Британской империи, процесс деколонизации, холодная война, выход человека в космос и даже высадка человека на Луну.

За эти 70 лет также появились телевидение и интернет, без которых жизнь теперь представить невозможно. Но и сама королева приложила руку к формированию мира.

Топ фактов о 70-летнем правлении Елизаветы II — далее в материале.

На сегодня королева считается самой пожилой главой государства в мире. За ней также и рекорд по длительности правления. Она побила рекорд своей прабабушки — королевы Виктории. Та правила 63 года и семь месяцев.

Елизавета II стала первым британским монархом, который отметил бриллиантовую годовщину свадьбы. Она состояла в браке целых 73 года — в апреле 2021 года ее вторая половинка принц Филип умер в возрасте 99 лет.

Королева стала первой из монархов, которой удалось осуществить кругосветное путешествие. Это произошло в 1954 году и заняло пол года.

Она первой из монархов отправила электронное письмо в 1976 году, а также отказалась от изделий из натурального меха в 2019 году.

Елизавете II принадлежит лишь несколько объектов — замок Балморал, Сандрингемский дворец и герцогство Ланкастер. Остальные земли, которые принадлежат правителю страны, управляются государственным органом. Сам монарх получает с них процент, который идет на заработную плату персоналу обслуживания и прочие жизненные расходы.

Королева также инвестировала в офшоры — около $13 млн были перечислены на счета фондов, зарегистрированных на Каймановых и Бермудских островах.

Елизавета II не обязана платить налоги, но делает это добровольно с 1993 года.

Королева не входит в список самых богатых людей по версии Forbes. Ее капитал оценивается в $500 млн.

Елизавета II также имеет право назначать премьер-министров. Она встречается с премьером еженедельно для обсуждения важных вопросов.

Королева любит камеру — она стала героем более 100 телевизионных шоу и фильмов. В 2013 году ее наградили премией BAFTA за поддержку киноиндустрии страны.

Елизавету II признали лучшей девушкой Джеймса Бонда за ролик для церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.

Ее главное хобби — разведение скаковых лошадей и верховая езда. Сами скачки ей даже приносят прибыль — за последние 30 лет победы королевских лошадей помогли заработать $8,8 млн.

У королевы за всю жизнь было 30 собак породы корги, но несколько лет назад решила не заводить новых питомцев.

Елизавета II не имеет паспорта своей страны, так как королева не может выдать его сама себе. Также она может ездить на автомобиле без прав по аналогичной причине.

По словам личного костюмера Елизаветы II Анджелы Келли, из 775 комнат Букингемского дворца королева использует лишь шесть.

В 2007 году королева вошла в список 50 самых очаровательных женщин планеты по версии Vogue.