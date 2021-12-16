16 декабря в украинский прокат выходит долгожданная кинолента Спенсер: Тайна принцессы Дианы. О леди Ди снято множество фильмов и сериалов. Сегодня ее называют иконой стиля. Несмотря на то, что в живых принцессы нет уже 24 года, о ней не перестают говорить.

Как принцесса Диана стала иконой стиля — далее в материале.

Диана Фрэнсис Спенсер была довольно скромной и застенчивой девушкой, родом из аристократической семьи. В 1970-х она одевалась так, как было положено ее статусу — пуловеры, рубашки, юбки и платья ниже колен. К тому же, в то время девушка работала помощницей воспитателя в детском саду.

Тогда же Диана впервые познакомилась с принцем Чарльзом, своим будущим мужем, и у них начались отношения. Отбоя от журналистов у принцессы не было, она всегда находилась в центре их внимания.

В феврале 1981 года Диана и Чарльз объявили о помолвке, тогда гардероб 20-летней девушки пережил кардинальные изменения. В нем появились строгие костюмы и приталенные платья от именитых дизайнеров.

Свадебное платье леди Ди также запомнилось, поскольку до сих пор его шлейф считается самым длинным в истории королевских свадеб — семь метров. Дизайнеров для своего праздничного наряда девушка выбрала самостоятельно — ими стали Дэвид и Элизабет Эмануэль.

Консультантом по стилю Спенсер на протяжении 16 лет была редактор британского Vogue Анна Харви. Принцесса всегда знала, чего хочет, однако это не всегда было в тренде.

Поскольку леди Ди находилась в статусе принцессы, ей нужно было носить наряды британских кутюрье, однако среди них были не только всемирно известные, но и молодые таланты.

Спенсер любила одеваться в яркие цвета, носила обувь на небольшом каблуке, а то и вовсе без него, и крупные аксессуары — чокеры, клипсы. Она никогда не появлялась на публике в одном и том же наряде.

В начале 1990-х брак принца и принцессы Уэльских распался. Тогда-то леди Ди и почувствовала свободу в плане одежды, поскольку теперь ей не требовалось подгонять себя под королевские рамки.

Она начала посещать модные показы, закрытые платья в пол заменила короткими и открытыми, поменяла прическу. Анна Харви стала подбирать ей смелые наряды, демонстрируя ее привлекательность и сексуальность.

К лаконичному стилю принцесса пришла сама. Сдержанный макияж, всегда аккуратно зачесанные волосы, короткие приталенные платья и каблуки. Любимым дизайнером Спенсер был Джанни Версаче. Когда-то модельер даже отправил Диане целую фуру нарядов в знак благодарности, что она выбирает его одежду, однако леди Ди не принимала таких подарков и вернула их обратно.

Каждый выход в свет принцессы Дианы обсуждался в СМИ как главное модное событие.

Сейчас платья, воротнички, кардиганы и многое другое находят отражение в современной моде. Диану до сих пор считают иконой стиля. Ей посвящают коллекции, берут за основу гардероб ее ранних лет и переделывают под современный стиль.