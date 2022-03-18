Єгор Крутоголов звернувся до Шварценеггера і вказав на його помилку

Художній керівник студії Дизель шоу Єгор Крутоголов відреагував на промову американського актора Арнольда Шварценеггера, в якій він назвав свого кумира Юрія Власова – росіянином.

Крутоголов записав відеозвернення і пояснив, що Юрій Петрович Власов, відомий важкоатлет, народився в українському місті Макіївка Донецької області.

– Не знаю як, але це відео треба передати Арнольду Шварценеггеру, бо він не в курсі, що його кумир дитинства, про якого він згадував у своїй промові до росіян, Юрій Петрович Власов – не росіянин, а українець, який народився в Макіївці Донецької області у 1935 році. Дякую моїм підписникам за інформацію про Власова! – зазначив Крутоголов.

Крім цього, він подякував Арнольду Шварценеггеру за підтримку України.

Нагадаємо, що 17 березня Арнольд Шварценеггер записав відеозвернення до російських солдатів. Він намагався розповісти правду про всі злочини Росії в Україні. Свою промову він супроводжував відеокадрами війни, яка триває на території нашої держави.

Крім цього, Шварценеггер розповів про любов до російського народу і назвав себе їхнім старим другом.