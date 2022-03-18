Обниму ВСУ и позвоню маме: что актеры Дизель Шоу сделают после войны

Актеры Дизель Шоу записали эмоциональное видео, где рассказали, что сделают в первую очередь после окончания войны в Украине.

– Хочу проехать по всей нашей стране, чтобы увидеть, как люди улыбаются, – признается Егор Крутоголов.

– Я обниму каждого солдата ВСУ, – добавила Виктория Булитко.

– Я обязательно расцелую и обниму всех, кому писала СМС со словами Как ты? – рассказывает Яна Глущенко.

– Мы с соседями поставим большой стол на всю улицу и будем угощать каждого человека всем, чем есть, – признается Евгений Сморигин.

– Я сразу позвоню маме и скажу Мама, мы победили! – говорит Юлия Мотрук.

— Скажу большое спасибо всем нашим защитникам, — добавил Дмитрий Танкович.

Ранее художественный руководитель студии Дизель шоу Егор Крутоголов рассказал о своей терапевтической роли во время войны. Он убежден, сейчас нести людям радость и улыбки нужно даже больше, чем в мирные времена. Искать юмор в темноте – значит вдохновить, придать сил и подбодрить украинцев.

– Если в это время я найду возможность вызвать улыбку у людей, которые сейчас находятся в бомбоубежищах, это для меня очень крутой вызов и я чувствую, что делаю что-то хорошее для своей страны, – добавил он.