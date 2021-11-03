Известная певица Анна Дзюба прокомментировала уход из группы Artik & Asti, в которой она пела 10 лет.

31-летняя артистка отметила, что в распаде коллектива никто не виноват.

— Никто не виноват. Это была красивая, мощная история, где мы встретились, выросли, достигли очень больших результатов. Благодарна Артику за все, что мы сделали вместе. Но теперь нам пора пойти своими дорогами. По поводу будущего: ребят, давайте не торопиться и посмотрим, что будет дальше, — отметила Анна Дзюба в интервью Осторожно: Собчак.

Для ребят это стало последним совместным интервью, в котором они поделились воспоминаниями, а также познакомили публику со своими вторыми половинками.

Солист группы Artik отметил, что клип на главный хит коллектива Грустный дэнс ему не очень нравится, хотя к выбору режиссера он подходил ответственно.

Что известно об Artik & Asti

Группа Artik & Asti была основана в 2011 году. За 10 лет совместной работы коллектив записал четыре студийных и два мини-альбома. С 2014 года коллектив строил карьеру в России. Самые популярные треки — Грустный дэнс, Девочка, танцуй, Истеричка.

Однако 2 ноября 2021 года Анна Дзюба заявила, что покидает группу Artik & Asti.

— Теперь у каждого будет своя дорога, а группа Artik & Asti продолжает свою деятельность, но уже в обновленном составе. В каком? Скоро расскажу, — написал Asti.

Скорее всего Анна насчет строить сольную карьеру. Кроме того, девушка рассказала в интервью Ксении Собчак, что хочет троих детей, а сейчас она с мужем активно работает над первенцем.