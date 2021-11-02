Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба покидает музыкальный коллектив. Об этом сообщил второй участник и продюсер Артем Умрихин.
В 2021 году Artik & Asti исполняется 10 лет.
— 10 лет с момента, как я нашел Аню и создал группу Artik & Asti. За эти 10 лет Аня превратилась из маленькой девочки в роскошную женщину и артиста. Сегодняшний день наверняка для многих станет грустным, а для некоторых наоборот радостным, — написал Артем в Instagram.
Артем подчеркнул, что уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь он может подтвердить официально — Аня покидает группу Artik & Asti.
— С сегодняшнего дня , наши пути расходятся и каждый идет своей дорогой. Аня наверняка начнет свой сольный путь, а я продолжу делать, то что делаю всю жизнь — писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться, — продолжил Умрихин.
Продюсер подчеркнул, что музыкальный коллектив продолжит свое существование, но уже в обновленном составе, о котором он скоро расскажет.
Также Артем прикрепил две фотографии — первое выступление группы в Киеве и первое выступление в Москве.
Реакция поклонников Artik & Asti не заставила себя долго ждать.
- Как жалко.
- Для нас вы навсегда прежние Artik & Asti.
- Аню никто не заменит.
- Нет еще групп, которые пользовались успехом, сменив состав.
- Я не хочу в это верить.
- Думаю, что у вас все получится. Удачи.
- Самая ужасная новость за сегодня.
- Это была одна из лучших груп.
- Голос Ани сложно будет заменить.
- Как так?! Вы мои любимые! Я не смогу другую солистку воспринимать.
- Это уже не то! — Пишут пользователи сети.
Группа Artik & Asti начала свое существование в 2010 году в Украине. Уже вторая песня музыкального коллектива Моя последняя надежда принесла им популярность.
На счету группы множество хитов, таких как Держи меня крепче, Тебе все можно, Неделимы, Грустный дэнс, Девочка танцуй, Истеричка и другие. Всего у Artik & Asti четыре студийных альбома и два ЕР.