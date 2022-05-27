Певица Jerry Heil презентовала новую песню под названием Мрія. Вместе с треком артистка представила и видеоработу.

Исполнительница рассказала, что написала композицию несколько месяцев назад.

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— Именно тогда почти подряд Россия ударила по нашему городу Счастье и разбила самолет Мрія. Это так символично! Наше счастье было на нашей земле и мы держали величайшую в мире мечту в небе — мечту о свободе, — написала певица в Instagram.

Jerry Heil добавила, что у украинского народа всегда была и будет свобода, которая живет в каждом из нас.

— Это тот духовный фундамент, на котором мы отстроим и новую Мрію, и новое Счастье. И образно, и буквально, — сказала артистка.

В самом ролике Jerry Heil играет на пианино, а слова песни отображены субтитрами. Кроме того, мелькают город Счастье и разбомбленный самолет Мрія.

Также в композиции можно услышать и перефразированную народную пословицу — Каждый будет жать, что посеял.