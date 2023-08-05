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Забыл слова и пять секунд стоял неподвижно: Shumei рассказал о курьезе на сцене

5 августа 2023, 11:27
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Олег Шумей (Shumei)
Источник: Новый канал

За последние годы в украинском музыкальном мире появилось очень много новых лиц, которые сразу полюбились слушателям. Своими треками наши музыканты могут “потягаться” с мировыми артистами. Они — таланты! И большинство из них творят с самого детства. Как, например, Олег Шумей, известный под псевдонимом Shumei.

— Я с трех лет занимаюсь музыкой. Знаете, не научился ездить на велосипеде, но научился, надеюсь, заниматься музыкой (Смеется). Сначала меня отдали на вокал. В четыре года была сопилка, дальше – флейта. И, конечно, продолжал во время всего этого петь. Первую свою песню: и текст, и музыку, я написал в восьмом классе, — говорит артист.

Сцену Shumei также покорял с ранних лет. За кулисами шоу Хто зверху? (Новый канал) он рассказал, как однажды прямо на сцене забыл текст песни.

— Когда мне было где-то семь лет, на концерте в детском лагере я пел песню о собачках и котиках. Очень вошел в роль, начал активно двигаться на сцене, а перед последним тактом понял, что забыл слова.

Когда начался куплет, я пять секунд стоял неподвижно, потом побежал за кулисы с криком: “Мамаааа!” В панике мама мне: “Ты что здесь делаешь? Иди назад!”. Потом напомнила мне слова, минусовку включили заново, я вышел на сцену и все же спел песню про собачек и котиков. Правда, немного заплаканный и уже не такой подвижный, — вспоминает Shumei.

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Источник
Новый канал
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Олег Шумей (Shumei)
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