19 декабря 2021 года завершилось голосование Топ-100 знаковых деятелей культуры на Фактах ICTV.

В рейтинг попали персоны, которые внесли весомый вклад в развитие украинской культуры. Победителя проекта выбирали пользователи сети путем голосования на сайте через авторизацию, а редакция тщательно проверила и подсчитала все голоса.

Победу в рейтинге Топ-100 знаковых деятелей культуры одержала поп-певица Тина Кароль. Звезда набрала 1002 голоса.

За свою карьеру она выпустила 10 альбомов, съездила на Евровидение и получила десятки наград. В 2021 году артистка представила альбом Красиво, устроила масштабное часовое шоу в рамках Atlas Weekend, а также сделала коллаборацию с молодыми артистами Молодая кровь.

Вторую строчку занял живописец Иван Марчук, за которого свои голоса отдали 820 пользователей.

В 2021 году художника наградили государственным отличием Национальная легенда Украины, которую вручали впервые. Сейчас идет создание Центра современного искусства – музея Ивана Марчука.

Тройку замкнула писательница Лина Костенко. Она набрала 450 голосов.

Сейчас поэтесса работает над несколькими книгами. Одна из них представляет собой смесь жанров, поэтому ее невозможно назвать “романом”. Лину Костенко планируют номинировать на Нобелевскую премию по литературе в 2022 году.

На четвертом месте — певица и главная героиня романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич.

Пятое место досталось певцу и автору песен Олегу Виннику.

Также в десятку рейтинга Топ-100 знаковых деятелей культуры вошли – писатель Сергей Жадан, актриса Ада Роговцева, электро-фольк группа Go-A, актриса Ирма Витовская и рок-группа Беz Обмежень.