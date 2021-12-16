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Творчество вне номинации: Тину Кароль возмутила премия Yuna 2022

16 декабря 2021, 13:42
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Творчество вне номинации: Тину Кароль возмутила премия Yuna 2022

Украинская певица Тина Кароль публично, но лаконично обратилась к организаторам премии Yuna 2022, которые номинировали артистку лишь в одной категории.

14 декабря музыкальная премия Yuna 2022 года объявила список номинантов. Тину Кароль номинировали только в одной категории – Лучшая исполнительница.

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Это возмутило певицу, ведь 2021 год был для нее невероятно успешным и продуктивным. В сторис она записала видео, в котором отметила официальный профиль премии.

— Ну, не заметить это было невозможно, – прокомментировала Тина Кароль.

Также она написала: Творчество вне номинаций.

Кроме того, Кароль перечислила ряд своих достижений за последний год.

  • Клип года – Скандал – 19 млн просмотров.
  • Лучшее шоу – Atlas Weekend – 250 тыс. зрителей.
  • Лучший альбом – Красиво – Топ-чарт в стриминге 13 стран.
  • Коллаборация года – альбом дуэтов Молодая кровь.
  • Лучшее шоу – Красиво.
  • Альбом года – Двойной рай – Топ-чарты в стриминге 11 стран.

За последний год Кароль презентовала сразу три альбома: Красиво, Молодая кровь (альбом-коллаборация с украинскими артистами), а также Двойной рай.

Еще она представила ряд клипов, в том числе на трек Скандал, который собрал 19 млн просмотров.

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