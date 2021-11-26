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Выпила яйцо и показала пышные щеки: в сети появилось редкое видео с 19-летней Тиной Кароль

26 ноября 2021, 20:37
Микола Олефіренко редактор раздела Lifestyle
Тіна Кароль

На фан-странице украинской певицы Тины Кароль появилось редкое видео, где знаменитость в 19 лет сыграла в мюзикле. Исполнительница одета в синий обтягивающий костюм и выпивает сырое куриное яйцо прямо на сцене.

Одеяние с пышной юбкой полностью закрывает тело певицы — видно только лицо с пухлыми щечками. В этот момент она играла в мюзикле Яйцо лошади, и помимо экстравагантного костюма и яркого макияжа, Кароль спела оперным голосом.

Фанаты исполнительницы моментально отреагировали на необычный ролик со своим кумиром:

  • Интересно посмотреть полностью этот мюзикл. Очень хорошо!
  • Пятый Элемент! И как это яичко тебе влезло на сцене, у вас такой большой рот!
  • Вау, такая милая!
  • Какое яйцо??!!!
  • Восхищение!

В таком образе певицу на сцене просто не узнать. А ведь сейчас она поражает поклонников не только песнями, но и откровенными кадрами, где позирует в комплекте белья из мини-шорт и топа.

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Недавно Тина поздравила своего сына с днем рождения. Ваниамину исполнилось 13, и сейчас он учится в Великобритании — в одной из самых престижных школ. Известно, что за обучение своего сына певица платит более 1 млн грн. в год. Кроме обучения, Вениамин играет на фортепиано и барабанах, а также увлекается фехтованием и регби.

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