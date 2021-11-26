На фан-странице украинской певицы Тины Кароль появилось редкое видео, где знаменитость в 19 лет сыграла в мюзикле. Исполнительница одета в синий обтягивающий костюм и выпивает сырое куриное яйцо прямо на сцене.

Одеяние с пышной юбкой полностью закрывает тело певицы — видно только лицо с пухлыми щечками. В этот момент она играла в мюзикле Яйцо лошади, и помимо экстравагантного костюма и яркого макияжа, Кароль спела оперным голосом.

Фанаты исполнительницы моментально отреагировали на необычный ролик со своим кумиром:

Интересно посмотреть полностью этот мюзикл. Очень хорошо!

Пятый Элемент! И как это яичко тебе влезло на сцене, у вас такой большой рот!

Вау, такая милая!

Какое яйцо??!!!

Восхищение!

В таком образе певицу на сцене просто не узнать. А ведь сейчас она поражает поклонников не только песнями, но и откровенными кадрами, где позирует в комплекте белья из мини-шорт и топа.

Недавно Тина поздравила своего сына с днем рождения. Ваниамину исполнилось 13, и сейчас он учится в Великобритании — в одной из самых престижных школ. Известно, что за обучение своего сына певица платит более 1 млн грн. в год. Кроме обучения, Вениамин играет на фортепиано и барабанах, а также увлекается фехтованием и регби.