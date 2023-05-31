Украинский певец Виктор Павлик обратился к врачам из-за сильной боли в руке. Музыканту требуется немедленное лечение.

О проблемах со здоровьем Павлика рассказала его жена Екатерина Репяхова в Instagram. В сториз блогер показала фото из больницы.

По словам Екатерины, Павлик уже сделал рентген руки и готовится к МРТ.

— У нас как не одно, то другое. Проблема с Виктором Франковичем. У него очень сильно болит рука. Он дотянул уже до того, что она очень сильно болит. Вчера он ездил на рентген, сегодня рано утром поехал к ортопеду. Сказали, что нужно делать МРТ, потому что на рентгене не совсем понятно, — рассказала блогер.

По словам Репяховой, причину боли до сих пор выясняют. Специалисты говорят, что с рукой что-то серьезное, поэтому ее нужно срочно лечить.