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Персоны

Если не лечить, поднять не сможет: у Виктора Павлика серьезные проблемы с рукой

31 мая 2023, 17:51
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Павлік

Украинский певец Виктор Павлик обратился к врачам из-за сильной боли в руке. Музыканту требуется немедленное лечение.

О проблемах со здоровьем Павлика рассказала его жена Екатерина Репяхова в Instagram. В сториз блогер показала фото из больницы.

По словам Екатерины, Павлик уже сделал рентген руки и готовится к МРТ.

— У нас как не одно, то другое. Проблема с Виктором Франковичем. У него очень сильно болит рука. Он дотянул уже до того, что она очень сильно болит. Вчера он ездил на рентген, сегодня рано утром поехал к ортопеду. Сказали, что нужно делать МРТ, потому что на рентгене не совсем понятно, — рассказала блогер.

У Павліка проблеми з рукою

По словам Репяховой, причину боли до сих пор выясняют. Специалисты говорят, что с рукой что-то серьезное, поэтому ее нужно срочно лечить.

— Я поняла, что ничего хорошего нет, надо лечиться. Поэтому впереди еще лечение Виктора Франковича. Если не лечить, то может вообще руку перестать поднимать, — добавила жена Павлика.

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