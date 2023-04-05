Лидер группы O.Torvald и защитник Украины Женя Галич обратился к мужчинам нашей страны после участившихся случаев сексуального насилия.

Музыкант начал свое видеообращение со слов о том, что эта тема в последнее время его очень беспокоит, поскольку о ней молчат многие люди, чего делать точно не должны.

— В последнее время очень много случаев, когда совершают насильственные действия и изнасилования над девушками. Многие об этом молчат, особенно мужчины. Если они появляются в комментариях, то говорят, что “сами виноваты”. Нет… Если девушка говорит “нет”, то это однозначно “нет”. Парень должен понимать, что, если девушка одевает короткую юбку или платье с декольте, это не значит, что она на что-то намекает, — подчеркнул Галич.

Женя добавил, что учит своих детей всегда относиться с уважением к выбору каждого. И если его дочь Ева хочет выглядеть красиво, то она может это делать и не должна этого бояться. И когда сын Данила повзрослеет, он должен понимать, что слово “нет” от девушки — это всегда “нет”.

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— Я обращаюсь к каждому парню, который видит неуважение к девушке, реагируйте на это, пожалуйста. Если вы видите на улице, как к девушке пристают, то реагируйте на это, не бойтесь… И если девушка говорит “нет”, то это “нет”. Относитесь к этому с уважением, — отметил он.

Галич также обнародовал пост с комментарием мужчины в поддержку насильников, осудив его. Он отметил, что ему понадобилось менее пяти минут, чтобы найти статьи об изнасиловании несовершеннолетних.

— Дети, которые еще могут даже не понимать, что такое секс, тоже как-то спровоцировали насилие над ними? Не все мужчины – агрессоры, но большинство агрессоров — мужчины. И нам с вами нужно эту проблему решать. Самое малое, что вы можете сделать, это поговорить на эту тему с близкими женщинами в своем окружении, услышьте их опыт, их истории. Только так вы поймете масштабы проблемы, — эмоционально высказался Женя.

Фото: Женя Галич