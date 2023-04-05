Лідер гурту O.Torvald і захисник України Женя Галич звернувся до чоловіків нашої країни після почастішання випадків сексуального насильства.

Музикант почав своє відеозвернення зі слів про те, що ця тема останнім часом його дуже турбує, оскільки про неї мовчать багато людей, чого робити точно не повинні.

– Останнім часом дуже багато випадків, коли вчиняють насильницькі дії та зґвалтування над дівчатами. Багато хто про це мовчить, особливо чоловіки. Якщо вони з’являються в коментарях, то кажуть, що “самі винні”. Ні… Якщо дівчина каже “ні”, то це однозначно “ні”. Хлопець має розуміти, що, якщо дівчина одягає коротку спідницю або сукню з декольте, це не означає, що вона на щось натякає, – наголосив Галич.

Женя додав, що вчить своїх дітей завжди ставитися з повагою до вибору кожного. І якщо його донька Єва хоче мати гарний вигляд, то вона може це робити, і не повинна боятися. І коли син Данило подорослішає, він має розуміти, що слово “ні” від дівчини – це завжди “ні”.

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– Я звертаюся до кожного хлопця, який бачить неповагу до дівчини, реагуйте на це, будь ласка. Якщо ви бачите на вулиці, як до дівчини чіпляються, то реагуйте на це, не бійтеся… І якщо дівчина каже “ні”, то це “ні”. Ставтеся до цього з повагою, – зазначив він.

Галич також оприлюднив пост із коментарем чоловіка на підтримку ґвалтівників, засудивши його. Він зазначив, що йому знадобилося менше п’яти хвилин, щоб знайти статті про зґвалтування неповнолітніх.

– Діти, які ще можуть навіть не розуміти, що таке секс, теж якось спровокували насильство над ними? Не всі чоловіки – агресори, але більшість агресорів – чоловіки. І нам із вами потрібно цю проблему вирішувати. Найменше, що ви можете зробити, це поговорити на цю тему з близькими жінками у своєму оточенні, почуйте їхній досвід, їхні історії. Тільки так ви зрозумієте масштаби проблеми, – емоційно висловився Женя.

Фото: Женя Галич