Социальная сеть TikTok подвела итоги 2021 года и назвала пять самых популярных треков для создания роликов.

По данным платформы, чаще всего пользователи в своих видео использовали такие стили как поп, хип-хоп, рэп, электроника и танцевальная музыка.

Лидером по количеству упоминаний стал хит австралийского рэпера Masked Wolf – Astronaut In The Ocean. Премьера песни состоялась еще в 2019 году, но благодаря TikTok трек только сейчас стал популярен в сети.

Второе место в рейтинге занял трек Beggin в исполнении победителей Евровидения 2021 группы Maneskin.

Музыканты впервые исполнили эту песню более трех лет назад, а официальный кавер презентовали только в августе 2021 года.

Третью строчку занял трек Adderall (Corvette Corvette) в исполнении 21-летнего рэпера Popp Hunna.

На четвертом месте разместилась композиция SugarCrash! 17-летнего канадского музыканта ElyOtto. Этот трек принес ему всемирную известность и контракт с лейблом RCA Records, с которым сотрудничают A$AP Rocky и Kings of Leon.

Рейтинг самых популярных треков TikTok закрывает Джастин Бибер и The Kid Laroi с треком Stay. На YouTube песня набрала более 370 тыс. просмотров.

Недавно музыкальные итоги 2021 года в Украине подвела музыкальная платформа Spotify.

Рейтинг артистов возглавил российский рэп-исполнитель Моргенштерн. Также в тройку лидеров попали Скриптонит и Kizaru.

В список самых популярных артисток в Украине попала Светлана Лобода. Однако первенство досталось певицам Алене Швец, Билли Айлиш и Dua Lipa.