Песня Ой у лузі червона калина была создана больше столетия назад. Впрочем, за 39 дней героического противостояния украинцев с путинскими войсками, эта народная песня зазвучала по-другому.

Новую жизнь гимну Украинских сечевых стрельцов дал фронтмент группы Бумбокс Андрей Хлывнюк. В первые дни войны он обнародовал видео, на котором трогательно спел Ой у лузі червона калина на Софийской площади в Киеве.

Ролик мгновенно разлетелся по сети. Не остался в стороне и популярный блоггер The Kiffness – он добавил в песню бит и записал ремикс, ставший хитом TikTok.

В итоге музыканты Бумбокса поставили видео на монетизацию и попросили распространять ролик, чтобы все собранные средства передать на нужды ВСУ.

Сегодня песня Ой у лузі червона калина играет практически из каждого утюга, ее знают даже дети.

Так, рекорды просмотров бьет ролик, на котором трехлетний Лео акапельно поет гимн Украинских сечевых стрельцов возле дома.

Украинские звезды также поддержали флешмоб и спели Ой у лузі червона калина в унисон. Ролик заканчивается отрывком вирусного видео с маленьким Лео и словами Тины Кароль: Доброго вечора, ми з України.

Ой у лузі червона калина — текст песни

Ой у лузі червона калина похилилася,

Чогось наша славна Україна зажурилася.

А ми тую червону калину підіймемо,

А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Марширують наші добровольці у кривавий тан

Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.

А ми наших братів-українців визволимо,

А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.

Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.

А ми тую червону калину підіймемо,

А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,

Розпочали стрільці українські з ворогами тан!

А ми тую ярую пшеницю ізберемо,

А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,

Та й прославить по всій Україні січових стрільців.

А ми тую стрілецькую славу збережемо,

А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Песню Ой у лузі червона калина можно услышать в исполнении Виктора Павлика, группы Гайдамаки, хора Веревки, капеллы бандуристов и даже грузинского певца Ладо Кучухидзе.