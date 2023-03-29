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Делает вид, что ничего не происходит: Maruv разгневала украинцев кадрами с отдыха

29 марта 2023, 10:06
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Maruv
Источник: Maruv

Эпатажная певица Maruv продолжает молчать о полномасштабной войне в Украине, которую начала РФ, однако показывает, как наслаждается жизнью.

Так, сейчас исполнительница отдыхает в Турции, откуда с удовольствием делится своими кадрами в Instagram. Она показывает, что посещает достопримечательности Стамбула и радуется на камеру. Незадолго до этого Maruv была в Омане (Средний Восток).

Maruv молчунья

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Пользователям сети не понятно такое поведение молчуньи, ведь она ни слова не проронила о кровавых действиях РФ в Украине и продолжает делать вид, что ничего не происходит.

  • У Maruv все хорошо. Все равно, что в родной стране война.
  • Когда вы начнете говорить о том, что Россия убивает ваш народ? 
  • Деньги не пахнут.
  • Ты о своем Харькова забыла уже. 
  • Убежала из Украины, еще и, должно быть, мужа своего прихватила!
  • Прятаться лучше, оказывается, и молчать. Хотя именно в Украине она стала тем, кем стала.
  • И ни одного сообщения о войне! — такие комментарии можно увидеть под публикациями Maruv.

Стоит отметить то, что гневные комментарии под постами исполнительницы просто исчезают, очевидно, ей нечего ответить своему народу. К слову, свой Instagram она перевела на английский язык, также ее аккаунт недоступен в Украине.

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