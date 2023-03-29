Эпатажная певица Maruv продолжает молчать о полномасштабной войне в Украине, которую начала РФ, однако показывает, как наслаждается жизнью.

Так, сейчас исполнительница отдыхает в Турции, откуда с удовольствием делится своими кадрами в Instagram. Она показывает, что посещает достопримечательности Стамбула и радуется на камеру. Незадолго до этого Maruv была в Омане (Средний Восток).

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Пользователям сети не понятно такое поведение молчуньи, ведь она ни слова не проронила о кровавых действиях РФ в Украине и продолжает делать вид, что ничего не происходит.

У Maruv все хорошо. Все равно, что в родной стране война.

Когда вы начнете говорить о том, что Россия убивает ваш народ?

Деньги не пахнут.

Ты о своем Харькова забыла уже.

Убежала из Украины, еще и, должно быть, мужа своего прихватила!

Прятаться лучше, оказывается, и молчать. Хотя именно в Украине она стала тем, кем стала.

И ни одного сообщения о войне! — такие комментарии можно увидеть под публикациями Maruv.

Стоит отметить то, что гневные комментарии под постами исполнительницы просто исчезают, очевидно, ей нечего ответить своему народу. К слову, свой Instagram она перевела на английский язык, также ее аккаунт недоступен в Украине.