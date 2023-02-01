Модель Виктория Маремуха высказалась о предательнице-ведущей Регине Тодаренко и певице-молчунье Maruv.

По словам Виктории, ее очень взбесила Тодоренко в начале полномасштабной войны, которая выкладывала посты в Instagram как ни в чем не бывало.

— Фу, это было просто ужасно. На третий или четвертый день войны ты, кобыла драная, публикуешь, что вам интересен разбор гардероба или какой-то там бизнес. Я это просто помню. Я впервые в жизни написала: — Какая ты конч**ая, — вспоминает Маремуха.

Говорит, буквально на второй день после этого сообщения Регина ее заблокировала. Также признается, ее очень взбесило молчание Maruv, которая прикрывалась беременностью. На тот момент Маремуха также находилась в ожидании малыша.

Сейчас смотрят — Я же беременна, но мне это не мешает писать, репостить. У тебя есть муж, менеджер, большая аудитория, тебя знают в мире. Ты одна из тех, кто может помочь рассказать об этой беде, которая коснулась каждого украинца. Ты просто молчишь, потому что тебе, наверное, Киркоров позвонил и сказал: — Дорогая, лучше молчи, — подчеркнула модель. Добавляет, когда узнала, что та в Киеве, подумала: — Тебе не стыдно? Тебе не стыдно ходить тут, молчать? — У нее я тоже заблокирована. Для меня это просто низко. Это не украинцы. Считаю, что у тех, кто молчит, нужно забирать паспорта и вообще сюда ни ногой. Не имеют права, — высказалась Маремуха. Читайте также: Оправдывалась. Виктория Варлей о встрече с предательницей Региной Тодоренко и ее мужем Фото: Виктория Маремуха

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