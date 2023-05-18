Предательница Ани Лорак отправилась в Узбекистан после массовых отмен концертов в России. Артистке теперь не дают заработать на кровавых рублях, поэтому звезда начала скитаться по миру в поисках денег.

По заявлениям российских СМИ, концерт Лорак запланирован на 28 мая в Ташкенте. Теперь предательница будет получать гонорар в узбекских сумах, а не в российских рублях.

Напомним, что в конце марта концерты Лорак начали массово отменять в России — запланированные выступления в Краснодаре, Воронеже, и Ростове так и не состоялись, а ее тур оказался неудачным.

Певицу подозревают в России в передаче средств для ВСУ, опираясь на слова артистки и ее украинские корни. Впрочем, сама Лорак это отрицает — она заявила, что от нее помощь может поступать только в виде гуманитарки, а не средств для вооружений.

Очевидно, что теперь она не нужна ни в Украине, ни в России, раз концерты проходят в других странах. В апреле Лорак отреагировала на возможное лишение званий и наград от Украины, при этом обвиняя свою родную страну в том, что ее заставили переехать в РФ.