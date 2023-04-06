Предательница Ани Лорак снова заговорила о родной Украине и прокомментировала лишение звания народной артистки.

В интервью росСМИ певица в очередной раз обвинила Украину в своем переезде в РФ. Она продолжает делать вид, что ничего не понимает, и что кровавая война, развязанная Путиным, никак ее не касается. Зато благодарит РФ за любовь и поддержку.

— Я человек свободный, всегда знала, что Бог дал мне талант и голос для того, чтобы петь во всем мире, я никогда не ограничивала себя… Мне просто срывали концерты, это было проплачено и организовано. Я со своими призывами счастья и добра не удовлетворяла, нужно было, чтобы я говорила что-то другое, но я не могла этого делать, я же артистка. Я вынуждена была уехать, — сказала предательница.

Лорак призналась, читать новости о том, что ее хотят лишить званий в Украине — больно и неприятно, но от этого в ее жизни ничего не изменится. Цинично добавляет, что “родная страна в ее душе”.

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— Считаю, что лучший ответ людям, которые тебя оскорбляют, это не оскорблять их в ответ, а делать что-то такое, что вызвало бы восхищение. Это и есть ответ… Думаю, придет то время, когда люди будут просить прощения, потому что это несправедливо, — заявила предательница.

Больше года в Украине идет полномасштабная война, развязанная РФ. За все это время Ани Лорак не проронила ни слова о том, как и из-за кого страдает ее родная страна, где также находятся ее близкие люди.

Артистка продолжает говорить, что она “вне политики” и твердить о том, что “любовь спасет мир”.