Украинское кинопроизводство уже давно успело зарекомендовать себя на весь мир. Однако не только фильмами зрители наслаждаются. К Международному дню анимации мы подготовили ТОП украинских мультфильмов, которые любят как взрослые, так и юные ценители мультипликации.

1. Остров сокровищ (1988)

Настоящий бриллиант украинского кинопроизводства. Приключенческая история о пиратах не оставляет равнодушными ни взрослых, ни детей. Благодаря яркости и гротескности героев легко запомнить, а их “коронные фразы” цитируют до сих пор. Помимо мультяшной составляющей в картине присутствуют музыкальные номера, снятые с настоящими актерами. Экранизация романа Роберта Стивенсона вышла настолько успешной, что ее транслировали в Израиле, США, Канаде, Австралии, а также в странах Европы и Азии.

2. Мавка. Лесная песня (2022)

Хотя мультфильм официально еще не вышел, однако уже был тепло принят западной прессой, в том числе The Walt Disney Company и множеством других студий, которые отметили уникальность главной героини, высокое качество визуальных материалов и огромный международный потенциал проекта.

По сюжету Мавка — душа Леса и его Берегиня — влюбляется в человека, талантливого музыканта Лукаша, и оказывается перед сложным выбором: любовь или ее долг перед лесом. Можно смело сказать, что Мавка — это украинская версия принцессы Disney.

3. Приключения капитана Врунгеля (1979)





Еще один шедевр от украинской студии Киевнаучфильм и все того же режиссера Острова сокровищ Давида Черкасского. Веселое повествование о невероятных приключениях капитана Врунгеля, его старшего помощника Лома и матроса Фукса, которые устроили кругосветное путешествие на яхте, никого не оставит равнодушным. Ожидаемо, мультфильм стал лауреатом международных премий и любимчиком миллионов зрителей.

4. Доктор Айболит (1984-1985)

И снова Давид Черкасский. Эта сказка о добром и самоотверженном докторе, который лечит больных зверей, часто сам рискуя жизнь, сегодня актуальна как никогда. В Докторе Айболите следует отметить юмор и, конечно, потрясную музыку композитора Григория Фиртича — она, не побоюсь этого слова, просто гениальна. В целом можно сказать, что этот замечательный мультфильм является хорошим добрым “стебом” над произведениями дедушки Корнея Чуковского.

5. Украденная принцесса: Руслан и Людмила (2018)

За первые выходные картина собрала более 21 млн. грн, обогнав диснеевский хит Коко. Такой мощный успех привлек внимание к украинской анимации как внутри страны, так и за рубежом. Так, отечественный мультфильм вошел в тройку самых успешных анимационных релизов этого года в Турции, собрав за первые выходные проката более $157 тыс. Всего мультфильм продан более чем в 50 стран мира, включая страны Европы, Азии и Латинской Америки.

Летом премьерные показы Украденной принцессы запланированы в Израиле, Китае, Корее, Польше и Эстонии. Это хороший развлекательный детский мультфильм, достаточно веселый. Сделан на очень высоком уровне, не хуже Disney, а если учесть, в каком состоянии и где находится сейчас украинский анимационный кинорынок, то даже превосходит его.

6. Никита Кожемяка (2016)

Первенец полнометражной украинской 3D-анимации. Мультфильм лишь косвенно основывается на народных сказках, и продолжает историю в неизведанном ключе, дабы убрать из повествования предсказуемые элементы и обеспечить аниматорам безграничный простор для творческих возможностей. Команда создателей смогла придумать действительно интересную историю, не лишенную логических недостатков.

Авторы создали привлекательный, немного вторичный и наивный мультфильм, покоряющий аудиторию добротой и искренностью. С помощью нехитрой, в общем-то, сказки, удалось донести до детей серьезные и важные мэсседжи о вере в свои силы, “которые не только в руках, но и в сердце“. А еще, конечно, о вере в торжество добра, дружбу, верность, преданность и доверие.

7. Клара и волшебный дракон (2019)

Действие происходит в сказочном городе, где проживает милая девочка Клара. Она знакомится с маленьким волшебным драконом, случайно оказавшимся в их мире, которому угрожает опасность. Друзей ждут интересные приключения и трудности. Но, как бывает в сказках, добро обязательно побеждает зло. Мультфильм легкий, с простым сюжетом, но от того и хороший. Яркий, красочный, музыкальный и будет хорошо принят детьми любых возрастов.

Какие хочется сделать выводы? Украинская анимация в последнее время активно развивается. Есть проекты удачные, как Руслан и Людмила, а есть не очень. Основная проблема кроется в сценариях среднего качества, которые, разумеется, конкурировать с голливудскими проектами попросту не могут. Да и экономия в бюджете тоже дает о себе знать. Однако, есть надежды на Мавку в 2022-м году.

Также у нас очень много талантливейших инди-аниматоров и сторителлеров. Стоит только взглянуть на фестиваль актуальной анимации и медиа-искусства LINOLEUM. Проекты, которые можно там встретить, просто поражают. И благодаря этому веришь, что за украинской анимацией будущее. Нужно лишь продвигать это в массы и тогда в мире анимации мы будем составлять конкуренцию топовым студиям.