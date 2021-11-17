Украинский телеведущий Дмитрий Комаров поразил сходством со своими братом и сестрой.

На личной странице в Instagram Дмитрий поздравил близнецов Ангелину и Николая с днем ​​рождения. Также телеведущий показал архивные фото и поблагодарил родителей за лучший подарок в жизни.

— Брат и сестра – мои лучшие друзья. Спасибо маме с папой за их лучший подарок. Причем, я сам этот подарок просил, в свои 6 лет выпрашивая “блатика и сестличку” (“р” тогда еще не выговаривал). И несмотря на то, что УЗИ в 1989 году показало одного ребенка, я продолжал говорить всем вокруг, что у меня будет братик и сестричка. Так и вышло. Сестра старше брата на 10 минут, – рассказал Комаров.

Дмитрий добавил, что нужно ценить своих родных и близких, поскольку это самое дорогое, что есть в жизни каждого из нас.

В комментариях подписчики отметили невероятное сходство телеведущего с братом и сестрой.

Вы как тройняшки! Очень похожи.

Как же вы классные.

Прям клоны.

Похожие, все трое.

Такие настоящие и классные.

Сначала показалось, что вы тройняшки.

Последнее фото в карусели прям “вишенка”. Такие милые, – пишут в комментариях.

Ранее Дмитрий Комаров показывал опухшее от укусов насекомых лицо. Телеведущий пострадал от комаров и оводов во время съемок новой программы. Он отметил, что укусы не препятствуют его профессиональной деятельности.