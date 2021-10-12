Смешали Бабкина и Цоя: украинский певец удивил сходством с актером из Игры в кальмара

Украинский музыкант и экс-участник группы 5’Nizza Сергей Бабкин поразил поклонников сходством со звездой сериала Игра в кальмара Ли Чон Дже.

В Instagram Бабкин опубликовал пару фотографий, на которых изображен он и актер.

— А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел? — спросил Сергей.

Факты ICTV создали голосование, в котором вы также можете подтвердить или опровергнуть сходство Бабкина и Чон Дже.

Со своей стороны, поклонники Сергея в комментариях под постом отметили, что, когда смотрели сериал, то сразу замечали сходство актера и музыканта.

Реакция пользователей сети:

Я из-за этого не могу нормально сериал смотреть. Это какая-то истерика.

А я смотрел фильм и думал: кого-то он мне напоминает.

Что будет, если смешать Сергея Бабкина и Виктора Цоя? Получится Ли Чон Дже.

Заметила, как только смотрела. Особенно, когда он перекрасился в красный, как и вы когда-то.

Да, я сразу же о вас подумала, когда начала сериал смотреть.

Сериал не смотрел, поэтому не пойму, а где ты? Справа?

Я вчера мужу об этом говорила! Оказывается, я не одна такая.

Особенно в конце, там, где он в красный перекрасился. Лица один в один. Я была в шоке, когда увидела.

Игра в кальмара — что известно о сериале

Стриминговый сервис Netflix презентовал южнокорейский сериал Игра в кальмара 17 сентября. Проект изначально прошел незамеченным. Однако спустя три недели о нем не говорит только ленивый. Сериал уже успел стать самым просматриваемым релизом Netflix в 90 странах.

В сериале обездоленные неудачники ради денег соглашаются на игру на выживание. Участники игры должны выполнять различные задания, а проигравших просто убивают.