Смешали Бабкина и Цоя: украинский певец удивил сходством с актером из Игры в кальмара

Украинский музыкант и экс-участник группы 5’Nizza Сергей Бабкин поразил поклонников сходством со звездой сериала Игра в кальмара Ли Чон Дже.
В Instagram Бабкин опубликовал пару фотографий, на которых изображен он и актер.
— А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел? — спросил Сергей.
Факты ICTV создали голосование, в котором вы также можете подтвердить или опровергнуть сходство Бабкина и Чон Дже.
Со своей стороны, поклонники Сергея в комментариях под постом отметили, что, когда смотрели сериал, то сразу замечали сходство актера и музыканта.
Реакция пользователей сети:
- Я из-за этого не могу нормально сериал смотреть. Это какая-то истерика.
- А я смотрел фильм и думал: кого-то он мне напоминает.
- Что будет, если смешать Сергея Бабкина и Виктора Цоя? Получится Ли Чон Дже.
- Заметила, как только смотрела. Особенно, когда он перекрасился в красный, как и вы когда-то.
- Да, я сразу же о вас подумала, когда начала сериал смотреть.
- Сериал не смотрел, поэтому не пойму, а где ты? Справа?
- Я вчера мужу об этом говорила! Оказывается, я не одна такая.
- Особенно в конце, там, где он в красный перекрасился. Лица один в один. Я была в шоке, когда увидела.
Игра в кальмара — что известно о сериале
Стриминговый сервис Netflix презентовал южнокорейский сериал Игра в кальмара 17 сентября. Проект изначально прошел незамеченным. Однако спустя три недели о нем не говорит только ленивый. Сериал уже успел стать самым просматриваемым релизом Netflix в 90 странах.
В сериале обездоленные неудачники ради денег соглашаются на игру на выживание. Участники игры должны выполнять различные задания, а проигравших просто убивают.