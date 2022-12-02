Американский Институт цвета Pantone выбрал главный цвет 2023 года. Им стал малиново-красный под названием Viva Magenta.

— Цвет года Pantone, Viva Magenta 18-750, вибрирует бодростью и энергией. Это оттенок, укорененный в природе, происходящий от семьи красных и выражающий новый сигнал силы. Viva Magenta — смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, насыщенность которого способствует радостному и оптимистическому празднованию, созданию нового нарратива, — написали в Instagram института.

Там добавляют, что Viva Magenta — нюансированный багровый красный тон, который представляет баланс между теплым и прохладным, являясь нетрадиционным оттенком для нетрадиционного времени.

Исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман сказал, что этот оттенок был вдохновлен натуральным красным красителем и полученным из мелких насекомых кошениль.

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Главным цветом 2022 года был Very Peri — оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона. Тогда в Институте отметили, что этот цвет отражает всемирные инновационные и технологические процессы, происходящие в современном обществе.