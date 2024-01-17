Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение 2024 Дмитрий Шуров прокомментировал обвинения группы Nahaba в плагиате.

Что Шуров сказал о схожести трека Nahaba с песней группы Тату

Продюсер отметил, что современные песни могут быть похожими на те, которые уже когда-либо звучали, однако это не обязательно делает их плагиатом.

Шуров удивился, что при прослушивании трека Glass у украинцев возникает ассоциация с российской группой Тату, а не, например, с канадским дуэтом Crystal Castle.

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— Для меня Nahaba — продолжатели линии Crystal Castle и Prodigy, но они делают это по-своему, с собственной энергетикой и видением, которые слушатель либо любит, либо нет. А вообще я удивлен такой бешеной популярностью среди украинцев дуэта Тату, пик которых был в 2001 году, и тем, что только эта ассоциация возникает, когда они слышат женский вокал, пропущенный через автотюн и дисторшн, — сказал Шуров.

Напомним, что финалистов Нацотбора на Евровидение 2024 Nahaba заподозрили в плагиате после презентации их конкурсной песни Glass. Припев пользователям сети напоминает трек российской группы Тату — Нас не догонят.

Комментируя обвинения в плагиате, участники дуэта Nahaba посоветовали украинцам слушать больше международной музыки.

Также они поделились песнями, которыми вдохновляются в своем творчестве. Среди них треки You Love Her, Kap Bambino, Crystal Castles, FRXZN, Sarcoma Horror и Banshee.

Источник: Культурная Прачечная