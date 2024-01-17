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Я здивований: Шуров прокоментував схожість треку Nahaba з піснею гурту Тату

17 Січня 2024, 16:38
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Дмитро Шуров
Джерело: Суспільне

Музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення 2024 Дмитро Шуров прокоментував звинувачення гурту Nahaba у плагіаті.

Що Шуров сказав про схожість треку Nahaba з піснею гурту Тату

Продюсер зазначив, що сучасні пісні можуть бути схожими на ті, які вже коли-небудь лунали, однак це не обов’язково робить їх плагіатом.

Шуров здивувався, що під час прослуховування треку Glass в українців виникає асоціація з російським гуртом Тату, а не, наприклад, з канадським дуетом Crystal Castle.

Зараз дивляться

– Для мене Nahaba – продовжувачі лінії Crystal Castle та Prodigy, але вони роблять це по-своєму, з власною енергетикою і баченням, які слухач або любить, або ні. А взагалі я здивований такою шаленою популярністю серед українців дуету Тату, пік яких був у 2001 році, і тим, що тільки ця асоціація виникає, коли вони чують жіночий вокал, пропущений через автотюн та дисторшн, – сказав Шуров.

Нагадаємо, фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2024 Nahaba запідозрили у плагіаті після презентації їхньої конкурсної пісні Glass. Приспів користувачам мережі нагадує трек російського гурту Тату – Нас не догонят.

Коментуючи звинувачення у плагіаті, учасники дуету Nahaba порадили українцям слухати більше міжнародної музики.

Також вони поділилися піснями, якими надихаються у своїй творчості. Серед них треки You Love Her, Kap Bambino, Crystal Castles, FRXZN, Sarcoma Horror та Banshee.

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Джерело: Культурна Прачечна

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Євробачення Дмитро Шуров
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