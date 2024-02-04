Нацотбор на Евровидение 2024 состоялся 3 февраля. Уже сегодня станет известно, кто будет представлять Украину на Евровидении 2024 в шведском Мальме.
Список финалистов и их песни для Нацотбора собрали в материале.
Нацотбор на Евровидение 2024: все песни финалистов
3 февраля участники Нацотбора вышли на сцену в таком порядке:
1.Yaktak – Lalala
2. Ingret – Keeper
3. Nazva – Slavic English
4. Anka – Палала
5. Drevo – Endless chain
6. Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
7. Melovin – Dreamer
8. Skylerr – Time is running out
9. Ziferblat – Place I Call Home
10. Yagody – Tsunamia
11. Nahaba – Glasss
Финал Нацотбора состоялся 3 февраля в формате телевизионного концерта. Представителя Украины на Евровидении 2024 определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри финала выберут украинцы путем онлайн-голосования.
Имя победителя Нацотбора на Евровидение назовут в прямом эфире 4 февраля. Начало трансляции – в 19:05.
68-й песенный конкурс Евровидение в мае будет принимать шведский город Мальме, в нем примут участие представители 37 стран.
Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая. Гранд-финал Евровидения 2024 проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая.