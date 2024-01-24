Фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала, как пережила три выкидыша, когда была в браке с боксером Вячеславом Узелковым.

Как Марина Боржемская пережила три выкидыша

Фитнес-тренер призналась, что ей было сложно обсуждать эту тему с родителями или с экс-супругом, поскольку Марина больше переживала за них, чем за себя. Боржемская пыталась себя чем-то занять, чтобы не думать о потере ребенка, однако это не всегда удавалось.

— Иногда я плакала у отца на плече, иногда — у Славика (экс-супруга, — Ред.), но я проговаривала, что я чувствовала в тот момент. Я говорила, что обижаюсь на других женщин, у которых все хорошо. Я говорила честно и откровенно. И я искала пути решения этого вопроса — хороших врачей. И внутри постоянно был страх. И я наказывала себя за то, что я виновата, — рассказала Марина.

Сначала Боржемская думала, что беременность могла сорваться из-за ее перенапряжения дома и на работе, однако врачи обнаружили реальную причину.

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— Мы с врачами много общались. Мне говорили о том, что у нас было неправильное генетическое соотношение со Славиком, поэтому из-за этого постоянно так происходило. У него по здоровью было не все в порядке, а его врач говорил, что все прекрасно, — поделилась экс-супруга Узелкова.

По словам Марины, все три выкидыша случались на разных сроках беременности и несли за собой разные эмоции. Женщинам, которые также сталкивались с потерей ребенка, Боржемская рекомендует обращаться к специалистам.

— Первый раз, когда ты теряешь и так ждешь ребенка, это было очень болезненно. Второй раз я уже знала, что делать: больше говорить, прорабатывать. Моя вторая беременность уже была на большом сроке и третья так же. Я уже чувствовала ребенка, знала пол. Но я понимала, что ребенок неживой. Я чувствовала. И это было очень сложно, иногда сходишь с ума, — рассказала Марина.

Отметим, что четвертая беременность Боржемской также не прошла без осложнений. На 8-м месяце у нее началось кровотечение, но врачам удалось сохранить жизнь ее сыну Роберту. Потом Марина родила дочь Оливию.

Фото: Марина Боржемская