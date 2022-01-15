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Это была зависимость: Анна Сагайдачная об отношениях со старшим на 17 лет мужчиной

15 января 2022, 13:59
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Это была зависимость: Анна Сагайдачная об отношениях со старшим на 17 лет мужчиной
Источник: СТБ

Звезда сериала Крепостная Анна Сагайдачная откровенно рассказала Маше Ефросининой о своей первой любви и мыслях о самоубийстве.

— Это была моя первая безумная любовь. Он был моим партнером в спектакле, мы играли любовь и она случилась. И, конечно, когда приходит конец таким отношениям, накрывает так, что дышать не можешь. Мы были три года вместе. Но он был старше на 17 лет, а мне 18 лет. У него было прошлое, бывшая жена и дети. А я, юная, ревновала. Мое актерское воображение настолько оживляло эти картинки. Но я была молода, и мне хотелось знать о нем все. Это была даже зависимость, – вспоминает актриса в программе Мой секрет.

Сагайдачная говорит, несмотря на то, что отношения длились три года, счастливыми они были только год.

Девушка откровенно призналась, что в 20 лет у нее несколько раз появлялись мысли о самоубийстве.

– Это был мост Патона. Это как раз был период моих ночных скитаний, в поисках того человека, где он пьянствует и с кем. И когда он не отвечал, я не хотела возвращаться в квартиру из-за страха одиночества. Я шла ночью на мост Патона и думала не о хорошем. Я понимала, что этим отношениям придет конец, но я его оттягивала. Можно простить человека, но не забыть. И вот тогда был период безысходности. Ты думаешь только о том, где искать выход. У меня на тот момент даже подруги не было, – рассказала она.

По словам Сагайдачной, она решилась рассказать эту историю для того, чтобы молодые девушки, находящиеся в подобных переживаниях и стоящие на распутье, выбрали жизнь.

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Источник
СТБ
Теги
Крепостная , Маша Ефросинина
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