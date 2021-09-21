Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек впервые после возобновления отношений дали совместное интервью.

Аффлек признался, что восхищается своей любимой, а также уважает ее деятельность.

— Я в восторге от ее влияния на мир… Дженнифер вдохновила огромную группу людей почувствовать, что у них есть свое место “за столом” в этой стране. Такого эффекта мало кто достигал в истории. И я никогда не смогу сделать то же самое, но я это поддерживаю, уважаю и восхищаюсь этим, — сказал Бен Аффлек.

Со своей стороны Лопес отметила, что на собственном примере хочет показать людям разных рас, что каждый может добиться успеха.

Сейчас она помогает развиваться женщинам, которые занимаются предпринимательством. А также Дженнифер сотрудничает с фондами, которые поддерживают женщин из Латинской Америки.

— Я хочу дать людям возможность улучшить свою жизнь, — сказала Лопес.

По словам инсайдеров, сейчас звездная пара планирует совместное будущее и хочет взять перерыв в работе, чтобы провести время с детьми.

Недавно Лопес и Аффлек вместе появились на красной дорожке Met Gala 2021. Влюбленные не скрывали свои чувства, поэтому слились в страстном поцелуе сквозь маски.

На мероприятии Бен Аффлек сопровождал любимую до красной дорожки, но позировать на ней не стал. В здании музея Метрополитен пара нежно держалась за руки и целовалась.

Напомним, что в июле 2021 года Лопес и Аффлек восстановили свои отношения после 17-летнего перерыва.

Источник: Adweek