Я в военном деле ноль: Дмитрий Монатик рассказал о желании пойти на фронт

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик рассказал о своем желании воевать. Певец и танцор признался, что в этом деле он полный ноль.

— На второй день полномасштабной войны я написал стих, который посвятил событиям в Украине. Он набрал 16 млн просмотров за 5 часов — я понял, что это не пустой звук, и в этом есть моя сила. Меня рвало на части, я очень много вел дискуссий со своей женой, ведь сейчас все воюют, и я тоже должен ехать, — рассказал Монатик.

Артист признался, что не поехал на фронт из-за своей семьи.

— И меня жена спрашивала: как нам быть дальше — как ты нас сейчас оставишь во время войны? Семья всегда была для меня очень важным фактором в жизни и большим достижениям. Я не знал, как мне быть дальше, и звонил знакомым военным, которые мне говорили: да, Дима, вот только тебя с твоим военным опытом здесь не хватало. Я не боюсь сказать правду — я в военном деле ноль. Думаю, что я бы точно растерялся там и спрашивал бы, как перезарядить автомат. Я не могу представить, что я кого-то убиваю, — заявил Дмитрий.

Монатик добавил, что он готов идти на арт-фронт.