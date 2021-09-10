Украинская певица MamaRika рассказала об отношениях с мужем, комиком Сергеем Середой после рождения сына.

Исполнительница призналась, что в их отношениях перевернулось все с ног на голову, а понятие Мы стало размытым.

— Конечно, как и все родители, мы безумно влюблены в наше чадо, но сейчас понятие Мы стало очень размытым. И над этим нужно работать, — написала MamaRika в Instagram.

Артистка рассказала, что на ребенка уходит 99% времени и это давит на психику. В результате — супруги проводят мало времени вместе, кроме того, побыть наедине с собой тоже не получается.

— Осознание того, что ты больше не принадлежишь себе и малыш руководит жизнью двух взрослых людей — это мощный удар по тем двум, которыми мы были еще месяц назад, — призналась певица.

MamaRika также сказала, что они с Сергеем ссорятся и бывает настолько сильно, что она грозится взять свою девичью фамилию назад.

— Здесь не проследишь, кто первый вытягивает топор войны, зачастую — я перегибаю, — отметила артистка.

Она призналась, что их спасает юмор и, конечно, объятия.

— Главное — вовремя обнять свою половину, вспомнить, кто вы друг другу и отпустить все. Время летит так быстро, поэтому надо быть здесь и сейчас, и как бы ни было адски трудно, кайфовать от всего, что происходит. И находить эту минуту для двоих, пусть и уже совсем других, — подытожила MamaRika.

Напомним, что 2 августа MamaRika родила сына. Это первый ребенок супругов.