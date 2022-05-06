Куда можно поступить без ВНО в Украине в 2022 году

Для поступления в высшее учебное заведение украинским абитуриентам необходим сертификат внешнего независимого тестирования. Если по какой-то причине ребенок не сдал тест или не набрал необходимый проходной балл, альтернатива есть.

Впервые украинские школьники начали сдавать ВНО в 2008 году. Не всегда способные дети набирают высокий или проходной балл. Влиять на результаты может не только подготовка, но и нервное напряжение, которое испытывают подростки.

Сдавать независимое тестирование возможно один раз в год, перед этим необходимо зарегистрироваться на него.

Куда можно поступить без ВНО 2022 — читайте на Фактах ICTV.

Профессиональное училище (ПТУ)

Без сертификата внешнего независимого тестирования можно учиться в ПТУ, где перечень специальностей довольно разнообразный.

Для зачисления требуется сдать экзамен, пройти собеседование или творческий конкурс. Также необходимо предоставить аттестат об окончании школы.

По окончанию ПТУ вы получите среднее специальное образование.

Колледж или техникум

Поступить в колледж или техникум можно без ВНО. Окончив обучение, выпускник имеет возможность продолжить образование в Высшем учебном заведении на аналогичном направлении и получить специальность бакалавра.

В частности подавать документы в колледж или техникум стоит на основе 9, а не 11 класса.

Специальные курсы

Если диплом вам не важен, то всегда можно окончить специальные курсы. При этом никто не будет смотреть ваши оценки в аттестате, а также не понадобится сдавать экзамен. Не стоит рассчитывать на бесплатное обучение.

На сегодняшний день существует множество курсов разных направлений. После их окончания выдается сертификат.

Если вы и вправду будете заинтересованы в том направлении, которое выбрали, то есть все шансы найти работу еще в процессе обучения.

Украинско-польские программы

В некоторых ВУЗах существуют партнерские программы с иностранными учебными заведениями. При этом вам не нужно выезжать за границу.

Зачисление осуществляется без ВНО — по результатам собеседования или вступительных экзаменов. Такое обучение будет платным, зато вы получите два диплома — украинский и польский.

Зарубежные университеты

Также альтернативой являются иностранные университеты, куда потребуется аттестат об окончании школы и сдача экзамена на знание государственного языка страны.

Наиболее популярные страны, в которые уезжают учиться украинские выпускники — Польша, Чехия, Эстония, Германия, Словакия.

Чаще всего такое обучение проходит на платной основе, но бывает и бесплатная, однако для этого необходима хорошая подготовка.

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