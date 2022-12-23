Актера Леонардо ДиКаприо заметили в компании новой подружки — 23-летней модели Виктории Ламас. Звезд заметили вместе за ужином в клубе The Bird Streets Club в Голливуде.

Примечательно, что Ламас на 25 лет моложе Леонардо. После совместного ужина они покинули заведение в разное время, но в итоге сели в машину ДиКаприо. Похоже, спрятать свой досуг от общества они не смогли.

И если Ламас появилась в кожаной куртке, коротком топе, брюках и ботинках с острым носком, то актер решил не заморачиваться с образом. Он появился на публике в мешковатой черной футболке, светлых джинсах, черной куртке и бейсболке.

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— Оба сидели на большом групповом ужине. К ним также присоединились еще несколько человек, — заявил инсайдер.

Известно, что Виктория Ламарс является дочерью американского актера Лоренцо Ламаса. Она модель, актриса и художник.

Что касается ДиКаприо, то ему роман с девушкой приписывают не просто так — он известен знакомствами с женщинами до 25 лет, и сейчас одинок после расставания с Камилой Морроне в августе.

Также ходили слухи о романтических отношениях звезды с Джиджи Хадид.

Ранее стало известно, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо даст свидетельские показания по делу о многомиллиардном мошенничестве. Речь идет о фильме Волк с Уолл-стрит, в котором он сыграл главную роль.