Сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера Николас Уэббер умер от рака желудка в возрасте 43 лет.

— Эндрю любил и восхищался талантом Ника как композитора и продюсера, — заявил представитель автора мюзиклов.

Примечательно, что недавно Ник приложил руку к созданию мюзикла Плохая Золушка, который планировали ставить на Бродвее. Известно, что сын и легендарный отец были достаточно близкими. На снимке 2021 года Ник справа.

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— Я потрясен тем, что вынужден сообщить, что мой любимый старший сын Ник умер несколько часов назад в больнице Бейсингстока. Вся его семья собралась вместе, и мы все очень убиты горем, — прокомментировал трагедию в семье сам Эндрю.

Впервые о серьезной болезни сына, композитор публично рассказал в начале марта. Тогда он заявил, что чувствует себя опустошенным. Последние 18 месяцев Ник боролся с раком желудка.

Николас также был успешным композитором и продюсером — он был номинирован на Грэмми, а за его плечами создание музыки для фильма Последний автобус 2021 года.

Что касается его отца, Эндрю — лауреат численных наград, в том числе Оскара и Эмми.

Недавно американский актер Дик Ван Дайк попал в ДТП за рулем собственного авто. 97-летний мужчина избежал серьезных травм.