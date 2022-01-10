9 января студия HBO выпустила первую серию второго сезона американской телевизионной подростковой драмы Эйфория. Эпизод получил первые отзывы критиков на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

Стоит отдать должное, что первую серию Эйфории критики оценили на 69%, пользователи сети на 95%.

Так, критики отмечают, что новый сезон сериала стартовал с проницательных и искусно представленных сцен.

Новые эпизоды предлагают сцены, которые настолько проницательны и искусно представлены, что Эйфория в этот момент может показаться одним из лучших телевизионных сериалов за последнее время.

Эйфория — идеальный сериал для начала 2022 года.

Эйфория остается несовершенной жемчужиной, которая лучше всего подходит для демонстрации следующего поколения.

Некоторые отметили, что первый сезон оставил больше впечатлений.

Теперь, когда эффект ожидания сошел на нет, Эйфории так и не удается заново изобрести себя. Хуже того, есть ощущение, что создатели упустили из виду свои сильные стороны.

Слишком много наркотиков и прочего, что оставляет не приятные ощущения.

Эпизод разворачивается с такой мрачной и неприятной эффективностью, которая может заставить себя вас чувствовать такими, как и герои.

Ранее мы опубликовали график выхода серий Эйфории 2. Второй эпизод поклонники сериала смогут посмотреть уже 16 января.

Первый сезон Эйфории вышел летом 2019 года. Он получил высокую оценку от зрителей и критиков. Это молодежный сериал, рассказывающий о поколении Z, которое познает жизнь через тусовки и зависимость.