Американская актриса Вера Фармига поддержала Украину и зачитала стихотворение Василия Симоненко Люди – прекрасные.

На личной странице в Instagram она обнародовала видеообращение, в котором отметила, что гордится единством и мужеством украинского народа.

– Мы открыли наши сердца и души. Мы слышим вас, мы видим вас. И мы солидарны с вами. Украина – прекрасная и свободная! Вы защищаете прекрасную землю, боретесь и каждый день восстаете против зла, – сказала Фармига.

Стоит отметить, что Вера Фармига не в первый раз поддерживает Украину с начала полномасштабной войны. Ранее она публиковала красноречивые фото и исполняла гимн нашего государства.

А недавно актриса рекомендовала американцам посмотреть фильм Зима в огне. По ее словам, необузданный дух единства Украины, а также жажда свободы и независимости глубоко вдохновляет.

Кстати, Вера имеет украинские корни, поскольку родилась в семье детей-иммигрантов из УССР. Она воспитывалась в украинско-американском обществе в Эрвингтоне, а до шести лет не разговаривала на английском языке.

После переезда в Уайтхаус Фармига посещала украинскую греко-католическую школу и украинский фольклорно-танцевальный ансамбль Syzokryli.