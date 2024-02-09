На Евровидении 2024 от Израиля выступит 20-летняя певица Эден Голан, которая прожила большую часть жизни в России. Также местная звезда еще и выступала в аннексированном Крыму в 2016 году.

Скандал вокруг Израиля и Эден Голан на Евровидении 2024: подробности

О выборе представителя от Израиля на Евровидение 2024 заявили организаторы конкурса в Instagram.

Однако вопросы возникают из-за биографии 20-летней Эден. Певица родилась в израильском Кфар-Савва, но в 6 лет она с семьей переехала в Москву, где проживала 13 лет, большую часть своей жизни. Однако уже в 2022 году она вернулась Израиль, а теперь будет представлять страну на конкурсе.

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Примечательно, что Голан уже участвовала в российском нацотборе на Детское Евровидение, а в 2016 году — на мероприятии Новая волна в Крыму. В 2018 году она стала финалисткой российского шоу Голос Дети.

В недавнем интервью израильскому изданию mako Эден рассказала, как относится к России. Певица призналась, что очень ждала возвращения на свою родину, ведь за 13 лет так и не привыкла к Москве. Кстати, артистка пожаловалась на антисемитизм в России, с которым она сталкивалась регулярно.

Напомним, что Израиль допустили к Евровидению 2024 на фоне призыва стран отстранить его. К примеру, против появления представителя Израиля выступали музыканты Финляндии и Исландии. Впрочем организаторы конкурса заявили, что все правила для участия соблюдены, поэтому причин для отказа стране нет.

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Фото: Eurovision Eye