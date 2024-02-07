Испанцы выбрали песню Zorra от дуэта Nebulossa для участия в нынешнем музыкальном конкурсе Евровидение. Однако композиция уже вызвала недовольство среди феминисток и представителей католической церкви. Ведь название песни созвучно словам, оскорбляющим женщин.

Скандал вокруг песни Zorra от Nebulossа

Феминистическое движение Мадрида пожаловалось на песню государственным СМИ. Его участницы требуют снять композицию с Евровидения 2024 в Мальме, ведь, по их мнению, ее название звучит оскорбительно для женщин.

Для участия в конкурсе Испанское национальное телевидение вместе с дуэтом Nebulossa решили перевести слово “zorra” как “лиса”. Однако испанцы хорошо знают, что его также применяют в отношении работниц секс-индустрии, и просто когда хотят оскорбить женщину.

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Испанский епископ Хосе Игнасио Мунилья заявил, что песня “унижает” женщин и является свидетельством культурного кризиса в Испании.

Что говорит о песне Zorra дуэт Nebulossа

Певица Мария Бас утверждает, что песня на самом деле создана в защиту женщин. В тексте говорится о том, как женщину называют “zorra”, независимо от того, что она делает, поэтому это слово используется почти как протестный лозунг.

— Я часто чувствовала себя маргинализированной и униженной, и это слово сопровождало меня в течение длительного времени, пока я не решила взять себя в руки и выпустить все, что держала внутри, — рассказала Бас.

Испанская государственная телерадиокомпания RTVE и Европейский вещательный союз, который организует конкурс, одобрили участие Испании с этой композицией. Премьер-министр страны Педро Санчес, отвечая на вопрос о песне Zorra, заявил, что она ему понравилась.

На музыкальной платформе Spotify трек от Nebulossа стал самой вирусной композицией в Испании и занял третье место по прослушиванию в мире.

Фото: скрин с выступления Nebulossa/Eurovision Song Contest