На Євробаченні 2024 від Ізраїлю виступить 20-річна співачка Еден Голан, яка прожила більшу частину життя в Росії. Також місцева зірка ще й виступала в анексованому Криму 2016 року.

Скандал навколо Ізраїлю та Еден Голан на Євробаченні 2024: подробиці

Про обрання представника від Ізраїлю на Євробачення 2024 організатори конкурсу заявили в Instagram.

Однак питання виникають через біографію 20-річної Еден. Співачка народилася в ізраїльському Кфар-Савва, але у 6 років вона з родиною переїхала до Москви, де проживала 13 років, більшу частину свого життя. Однак уже 2022 року вона повернулася і Ізраїль, а тепер представлятиме країну на конкурсі.

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Примітно, що Голан уже брала участь у російському нацвідборі на Дитяче Євробачення, а 2016 року — на заході Нова хвиля в Криму. У 2018 році вона стала фіналісткою російського шоу Голос Діти.

У недавньому інтерв’ю ізраїльському виданню mako Еден розповіла, як ставиться до Росії. Співачка зізналася, що дуже чекала повернення на свою батьківщину, бо за 13 років так і не звикла до Москви. До речі, артистка поскаржилася на антисемітизм у Росії, з яким вона стикалася регулярно.

Нагадаємо, що Ізраїль допустили до Євробачення 2024 на тлі заклику країн усунути його. Приміром, проти появи представника Ізраїлю виступали музиканти Фінляндії та Ісландії. Утім організатори конкурсу заявили, що всіх правил дотримано, тому причин для відмови країні немає.

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Фото: Eurovision Eye