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Высмеяла марафоны желаний: Ольга Цибульская презентовала новый клип

18 февраля 2022, 11:53
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Высмеяла марафоны желаний: Ольга Цибульская презентовала новый клип
Источник: Ольга Цибульская

Украинская певица Ольга Цибульская презентовала клип на песню Prosecco.

Представленный клип — некий марафон Цибульской. Исполнительница поет о том, что идеальна жизнь существует только на картинке в Instagram, поэтому не стоит гнаться за марафонами, которые сейчас продают все, кому не лень.

— Это антимарафон Цибульской, детка. Когда в себе не нужно ничего менять. Даже на день… Не беги за марафонами желаний, стань сама своим главным желанием, — написала Ольга в Instagram.

В клипе группа девушек собралась на марафон в картинной галерее, который проводит Цибульская. Кто-то внимательно слушает, кто-то записывает, а кто-то просто восхищенно смотрит, в надежде изменить свою жизнь к лучшему. Они танцуют и отправляются в казино.

Стоит отметить, что сама песня Prosecco вышла еще в 2020 году, однако клип артистка презентовала только сейчас.

Поклонники оценили комический подход Цибульской и оставили свое мнение под клипом.

  • Посмеялась от души. Позитив, которого так не хватает многим из нас.
  • Очень классно снятый клип. Танцовщицы просто супер.
  • Спасибо за хорошее настроение! Точно прокачало все.
  • Лучше поздно, чем никогда. Ждал этот клип. Оля — супер!
  • Оля, вы лучшая певица.
  • Огонь!
  • Это лучшее, что я видел за последние 10 минут.
  • Классная. — Пишут пользователи сети.
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Ранее в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Ольга Цибульская рассказала о своей первой любви, которая случилась еще в детском саду. Кавалера артистки звали  Султан.

Теги
Новый клип , Ольга Цибульская , прем’єра
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