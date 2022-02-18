Украинская певица Ольга Цибульская презентовала клип на песню Prosecco.

Представленный клип — некий марафон Цибульской. Исполнительница поет о том, что идеальна жизнь существует только на картинке в Instagram, поэтому не стоит гнаться за марафонами, которые сейчас продают все, кому не лень.

— Это антимарафон Цибульской, детка. Когда в себе не нужно ничего менять. Даже на день… Не беги за марафонами желаний, стань сама своим главным желанием, — написала Ольга в Instagram.

В клипе группа девушек собралась на марафон в картинной галерее, который проводит Цибульская. Кто-то внимательно слушает, кто-то записывает, а кто-то просто восхищенно смотрит, в надежде изменить свою жизнь к лучшему. Они танцуют и отправляются в казино.

Стоит отметить, что сама песня Prosecco вышла еще в 2020 году, однако клип артистка презентовала только сейчас.

Поклонники оценили комический подход Цибульской и оставили свое мнение под клипом.

Посмеялась от души. Позитив, которого так не хватает многим из нас.

Очень классно снятый клип. Танцовщицы просто супер.

Спасибо за хорошее настроение! Точно прокачало все.

Лучше поздно, чем никогда. Ждал этот клип. Оля — супер!

Оля, вы лучшая певица.

Огонь!

Это лучшее, что я видел за последние 10 минут.

Классная. — Пишут пользователи сети.

Ранее в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Ольга Цибульская рассказала о своей первой любви, которая случилась еще в детском саду. Кавалера артистки звали Султан.