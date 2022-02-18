Украинская певица Ольга Цибульская презентовала клип на песню Prosecco.
Представленный клип — некий марафон Цибульской. Исполнительница поет о том, что идеальна жизнь существует только на картинке в Instagram, поэтому не стоит гнаться за марафонами, которые сейчас продают все, кому не лень.
— Это антимарафон Цибульской, детка. Когда в себе не нужно ничего менять. Даже на день… Не беги за марафонами желаний, стань сама своим главным желанием, — написала Ольга в Instagram.
В клипе группа девушек собралась на марафон в картинной галерее, который проводит Цибульская. Кто-то внимательно слушает, кто-то записывает, а кто-то просто восхищенно смотрит, в надежде изменить свою жизнь к лучшему. Они танцуют и отправляются в казино.
Стоит отметить, что сама песня Prosecco вышла еще в 2020 году, однако клип артистка презентовала только сейчас.
Поклонники оценили комический подход Цибульской и оставили свое мнение под клипом.
- Посмеялась от души. Позитив, которого так не хватает многим из нас.
- Очень классно снятый клип. Танцовщицы просто супер.
- Спасибо за хорошее настроение! Точно прокачало все.
- Лучше поздно, чем никогда. Ждал этот клип. Оля — супер!
- Оля, вы лучшая певица.
- Огонь!
- Это лучшее, что я видел за последние 10 минут.
- Классная. — Пишут пользователи сети.
Ранее в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Ольга Цибульская рассказала о своей первой любви, которая случилась еще в детском саду. Кавалера артистки звали Султан.