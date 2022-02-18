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Висміяла марафони бажань: Ольга Цибульська презентувала новий кліп

18 Лютого 2022, 11:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Висміяла марафони бажань: Ольга Цибульська презентувала новий кліп
Джерело: Ольга Цибульська

Українська співачка Ольга Цибульська презентувала кліп на пісню Prosecco.

Представлений кліп – марафон Цибульської. Виконавиця співає про те, що ідеальне життя існує тільки на картинці в Instagram, тому не варто гнатися за марафонами, які наразі продають усі, кому не ліньки.

– Це антимарафон Цибульської, бейбі. Коли в собі нічого не потрібно змінювати. Навіть на день… Не біжи за марафонами мрій, стань сама своїм головним бажанням, – написала Ольга в Instagram.

У кліпі гурт дівчат зібрався на марафон у картинній галереї, який проводить Цибульська. Хтось уважно слухає, хтось записує, а хтось просто захоплено дивиться, сподіваючись змінити своє життя на краще. Вони танцюють і вирушають до казино.

Варто зазначити, що сама пісня Prosecco вийшла ще в 2020 році, проте кліп артистка презентувала тільки зараз.

Шанувальники оцінили комічний підхід Цибульської та залишили свою думку під кліпом.

  • Посміялася від душі. Позитив, якого так не вистачає багатьом із нас.
  • Дуже класно знятий кліп. Танцівниці просто супер.
  • Дякую за гарний настрій! Точно прокачало все.
  • Краще пізно ніж ніколи. Чекав на цей кліп. Оля – супер!
  • Олю, ви найкраща співачка.
  • Вогонь!
  • Це найкраще, що я бачив протягом останніх 10 хвилин.
  • Класна. – Пишуть користувачі мережі.
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Раніше в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Ольга Цибульська розповіла про своє перше кохання, яке сталося ще в дитячому садку. Кавалера артистки звали Султан.

Теги
Новий кліп , Ольга Цибульська , прем’єра
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