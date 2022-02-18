Українська співачка Ольга Цибульська презентувала кліп на пісню Prosecco.

Представлений кліп – марафон Цибульської. Виконавиця співає про те, що ідеальне життя існує тільки на картинці в Instagram, тому не варто гнатися за марафонами, які наразі продають усі, кому не ліньки.

– Це антимарафон Цибульської, бейбі. Коли в собі нічого не потрібно змінювати. Навіть на день… Не біжи за марафонами мрій, стань сама своїм головним бажанням, – написала Ольга в Instagram.

У кліпі гурт дівчат зібрався на марафон у картинній галереї, який проводить Цибульська. Хтось уважно слухає, хтось записує, а хтось просто захоплено дивиться, сподіваючись змінити своє життя на краще. Вони танцюють і вирушають до казино.

Варто зазначити, що сама пісня Prosecco вийшла ще в 2020 році, проте кліп артистка презентувала тільки зараз.

Шанувальники оцінили комічний підхід Цибульської та залишили свою думку під кліпом.

Посміялася від душі. Позитив, якого так не вистачає багатьом із нас.

Дуже класно знятий кліп. Танцівниці просто супер.

Дякую за гарний настрій! Точно прокачало все.

Краще пізно ніж ніколи. Чекав на цей кліп. Оля – супер!

Олю, ви найкраща співачка.

Вогонь!

Це найкраще, що я бачив протягом останніх 10 хвилин.

Класна. – Пишуть користувачі мережі.

Раніше в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Ольга Цибульська розповіла про своє перше кохання, яке сталося ще в дитячому садку. Кавалера артистки звали Султан.