Українська співачка Ольга Цибульська презентувала кліп на пісню Prosecco.
Представлений кліп – марафон Цибульської. Виконавиця співає про те, що ідеальне життя існує тільки на картинці в Instagram, тому не варто гнатися за марафонами, які наразі продають усі, кому не ліньки.
– Це антимарафон Цибульської, бейбі. Коли в собі нічого не потрібно змінювати. Навіть на день… Не біжи за марафонами мрій, стань сама своїм головним бажанням, – написала Ольга в Instagram.
У кліпі гурт дівчат зібрався на марафон у картинній галереї, який проводить Цибульська. Хтось уважно слухає, хтось записує, а хтось просто захоплено дивиться, сподіваючись змінити своє життя на краще. Вони танцюють і вирушають до казино.
Варто зазначити, що сама пісня Prosecco вийшла ще в 2020 році, проте кліп артистка презентувала тільки зараз.
Шанувальники оцінили комічний підхід Цибульської та залишили свою думку під кліпом.
- Посміялася від душі. Позитив, якого так не вистачає багатьом із нас.
- Дуже класно знятий кліп. Танцівниці просто супер.
- Дякую за гарний настрій! Точно прокачало все.
- Краще пізно ніж ніколи. Чекав на цей кліп. Оля – супер!
- Олю, ви найкраща співачка.
- Вогонь!
- Це найкраще, що я бачив протягом останніх 10 хвилин.
- Класна. – Пишуть користувачі мережі.
Раніше в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Ольга Цибульська розповіла про своє перше кохання, яке сталося ще в дитячому садку. Кавалера артистки звали Султан.