Американский актер Крис Нот, который играет роль Мистера Бига в культовом сериале Секс в большом городе, поздравил с днем рождения украинскую певицу и телеведущую Олю Цибульскую. Сегодня, 14 декабря, артистке исполнилось 36 лет.

В Instagram Оля опубликовала пост, в котором показала видео от Мистера Бига. Мужчина назвал ее суперзвездой и пригласил в Нью-Йорк.

— Привет, детка. Я слышал, что ты готовишь клип на песню Prosecco. Приезжай в Нью-Йорк. У меня есть свой рок-н-ролл бар, хочу, чтобы ты там спела. А мы все будем обсыпать тебя лепестками роз…Хочу пожелать тебе удачи. Я бы очень хотел приехать в Украину. Если получится — буду искать твой концерт, — сказал Крис.

Он рассыпался в комплиментах и сказал, что Оля одна из самых лучших звезд в Украине, а напоследок поздравил ее с днем рождения.

Такой подарок для Цибульской подготовила ее команда. Артистка сказала, что после этого поняла — возможно все.

— Оказалось, что саунд продюсер американского лейбла, с которым мы обсуждаем сотрудничество, не только имеет связь с моим любимым сериалом, но и дружит с ним. Узнали? Пусть ваши мечты сбываются, — написала Оля.

Ранее Оля Цибульская рассказала о конфузе, который случился с ней во время одного из концертов. Так, во время выступления у артистки сдвинулся костюм, из-под которого виднелась обнаженная грудь.

Инцидент зрители не смогли оценить, поскольку из зала этого не было видно.