Певец Артем Пивоваров исполнил мечту 18-летнего мальчика. Вячеслав в 2022 году заболел острой миелоидной лейкемией и сейчас проходит лечение.

Артист наведался к парню в больницу Охматдит. У них оказалось много общего — Вячеслав интересуется музыкой, а также сам пишет тексты, мелодии и работает над новыми песнями. Его кумиром является Пивоваров, а потому врачи и команда артиста поспособствовали тому, чтобы они встретились.

В дружеской атмосфере Артем поговорил с Вячеславом, послушал его музыку, дал профессиональные рекомендации и подарил подарок.

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Порадовал артист и других пациентов больницы, устроив для них концерт.

Стоит отметить, что исполнитель всегда близок со своими поклонниками, что часто демонстрирует во время своих выступлений. Недавно Артем Пивоваров остановил концерт из-за слез ребенка.

Юный фанат начал плакать во время песни Говори, которая была любимой композицией близкого человека мальчика, которого он потерял.

Фото: Охматдит