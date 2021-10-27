Украинская актриса театра и кино Римма Зюбина попала в ДТП. Неприятный инцидент произошел утром 27 октября.

По словам Риммы, за рулем авто находился ее 23-летний сын Даниил. Они ехали с соблюдением правил дорожного движения, но на встречную полосу выехало другое авто и, как следствие, произошло столкновение.

На личной странице в Facebook Римма показала фото и видео дорожно-транспортного проишествия.

— Водитель выехал на встречную полосу – на нашу полосу. Мы не уступили ему место и он нас “наказал”. Вышел и поздоровался с Даниилом: “Я тебе сейчас еб*ло разобью”, — рассказала актриса.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Римма вызвала полицию для того, чтобы стражи порядка зафиксировали факт ДТП и разобрались с этой ситуацией.

Напомним, что Римма Зюбина дебютировала в кино в 1992 году в фильме Дмитрия Томашпольского О безумной любви, снайпере и космонавте. За более чем 20 лет работы в кинематографе актриса снялась в 90 телефильмах и 7 полнометражных кинофильмах.

Римма является лауреаткой многочисленных театральных премий, а также двукратной обладательницей Киевской пекторали.

Одна из самых известных работ звезды – фильм Гнездо горлицы. На премии Золотая дзыга эта лента получила шесть статуэток, а Зюбину удостоили звания Лучшая актриса.

Фото: Римма Зюбина