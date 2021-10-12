Американская киностудия 20th Century Studios представила первый трейлер ремейка семейной комедии Один дома. Премьера ленты состоится 12 ноября на платформе Disney +.

Cюжет перезапуска практически не отличается от оригинального фильма. Семья 12-летнего мальчика Макса Мерсера отправилась в рождественский отпуск в Японию, забыв его дома.

Главному герою придется защищаться от грабителей с помощью изобретательности и самодельных ловушек.

Главную роль в современной версии исполнил Арчи Йейтс, который уже известен благодаря фильму Кролик Джоджо.

Также в картине сыграли Роб Делани, Элли Кемпер, Тимоти Саймонс, Элли Маки, Эшлин Би, Кенан Томпсон. Режиссером Один дома стал Дэн Мейзер, ранее снимал ленты Даю год и Дедушка легкого поведения.

Ранее в сети распространялись слухи о том, что главный герой оригинальной франшизы Кевин Маккалистер сыграет в ремейке. Однако в трейлере он не появился.

Напомним, что премьера оригинального фильма Один дома от Криса Коламбуса состоялась в 1990 году.

Он стал самым кассовым рождественским фильмом в истории США и был номинирован на премии Оскар и Золотой глобус.

Недавно Disney представил трейлер картины Вестсайдская история. Новая лента режиссера Стивена Спилберга — это адаптация известного бродвейского мюзикла 1957 года. В основе сюжета лежит пьеса Ромео и Джульетта Уильяма Шекспира.