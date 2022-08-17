Российский режиссер и сценарист Андрей Кончаловский поддержал кровавую войну в Украине, которую развязал президент РФ Владимир Путин.

В интервью росСМИ он назвал диктатора-агрессора “смельчаком, который не побоялся бросить вызов главному мировому злу — Америке”.

Он сравнил главу России с бывшим президентом Франции Шарлем де Голлем, экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем и экс-премьером Италии Сильвио Берлускони.

Сейчас смотрят

– Эти люди не боялись высказываться некорректно. А те, кто сегодня идет в политику, постоянно оглядываются. Но если постоянно оглядываться, никогда не станешь самим собой и ничего хорошего не сделаешь. Он (Путин – Ред.) не оглядывается, он действует несколько иначе, – сказал режиссер.

По словам Кончаловского, за последние 60 лет нашлось всего несколько человек, которые “решились попытаться покончить с господством американского доллара”.

– Первым это попытался сделать президент США Кеннеди. Его убили. Затем попытку предпринял де Голль. И получил восстание студентов во Франции и покушения на него в Северной Африке. Затем последовали Саддам Хусейн и Муамар Каддафи – главные враги американского диктата в глобальном пейзаже. Сегодня Путин возглавил борьбу с главным мировым злом. По моему мнению, Путин рискует жизнью и демонстрирует абсолютно героическую отвагу, — заявил пропагандист.