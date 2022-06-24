Шпионский боевик британского режиссера Гая Ричи Операция Фортуна сняли с проката из-за того, что в нем фигурировала группа украинских гангстеров.

Лента с Джейсоном Стейтемом и Хью Грантом, снятая в 2020 году, должна была появиться в прокате уже этой весной, однако исчезла из расписания кинотеатров.

В трейлере к фильму Стейтем играет в роли шпиона, который говорит о том, что смертоносное оружие было куплено украинским преступным синдикатом. Кроме того, между главным героем и его подругой завязывается диалог:

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— Украинцы? — Я могу приникнуть внутрь украинцев. — Надеюсь, ты сначала пригласишь их на ужин.

Приближенные к ленте источники говорят, что из-за полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, режиссеры решили упустить деталь о национальной принадлежности банды, поскольку это неуместно. В ленте эта сцена задумывалась как вымышленное развлечение, а не как политическое заявление, и проект просто совпал с войной.

— Чтобы было ясно, в фильме много плохих парней… Антагонисты приезжают со всего мира. Но из-за чувствительности к продолжающейся войне в Украине было решено, что некоторые из них больше не должны идентифицироваться как украинцы, — отметил источник.

Теперь киноманы смогут увидеть фильм в декабре 2022 года.