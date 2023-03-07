Секретарь СНБО Алексей Данилов высказался насчет скандала вокруг стендап-комика Андрея Щегеля, который ранее заявил, что уехал из Украины ради собственного комфорта.

По словам Данилова, он четко осознает для себя, что таким артистам в Украине не место.

— Он должен будет в другом месте выступать, если только вернется на территорию нашей страны. Есть законы, которые нужно уважать. Даже если такое сделал, сиди себе молча там в Турции или где ты сидишь, но когда ты позоришься на всю страну и начинаешь потом извиняться, я не слышал его извинения, и приниматься они не будут, — сказал секретарь СНБО в эфире телемарафона Єдині новини.

Данилов добавил, что сейчас все должны прилаживать усилия к победе, не можешь воевать — работай и плати налоги, не можешь работать — помогай как угодно.

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— Но вот так позорить страну, чтобы кто-то кичился и рассказывал, что вот смотри, какие они — это не позволено никому, — подчеркнул он.

Напомним, ранее Андрей Щегель сделал ряд провокационных заявлений касательно Украины и войны. В частности, он сказал, что мужчины в рядах ВСУ сами приняли решение “погибать”, оставаясь защищать государство.

При этом он признался, что сбежал в Турцию “как крыса”, а уехать смог, поскольку является “артистом и представляет Украину за рубежом”.